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Deprem fırsatçılarına Mehmet amcadan ders

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Mehmet Türel Şener (65) ise boşta olan 2 evini, depremzede ailelere ücretsiz tahsis etti.

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 15:51..
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41 vatandaşımızın şehit olduğu, 1000 üzerinde vatandaşın yaralandığı  Elazığ'daki deprem sonrası evi hasar görenler sağlam binalara taşınmak isteyince, bazı kriz fırsatçısı ev sahipleri kira fiyatlarına fahiş oranda zam yapmıştı.

Elazığlı Mehmet amca ise bu fırsatçılara ders niteliğinde bir davranış sergiledi. 2 evini depremzedelere ücretsiz tahsis etti

Depremzedeler bu duruma tepki gösterirken, Aksaray Mahallesi'nde oturan Mehmet Türel Şener ise boş olan 2 evini depremzedelere ücretsiz tahsis etti.

"GÜN BUGÜNDÜR"

Ailelerin, evlerinde istedikleri kalabileceğini anlatan Şener, şunları söyledi;
"Gün bugündür. Herkes hayrını, zekatını, iyiliğini, insanlığını göstermelidir. Bugünü fırsata çevirmek insanlık ayıbıdır. Ben boş olan evimi komşum olan iki aileye ücretsiz tahsis ederek, istedikleri kadar oturma sözü verdim. Bu acı günde herkesin herkese yardım eli uzatması insanlık görevidir"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrası ev kiralarında konut kiralarını yüzde yüz artıran fırsatçılar hakkında araştırma ve soruşturma başlattı.

KİRALAR 700 LİRADAN 2 BİN LİRAYA ÇIKTI

Elazığ’da, 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.

Kentte bazı ev sahipleri krizi fırsata çevirerek 700 liralık ev kiralarını 2 bin liraya kadar çıkardı.

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