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Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde,depremden sonra, bıçakla onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli yakalandı.

DHA | 27.01.2020 - 21:10..
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedilmişti.

Sarsıntının paniği sırasında Bismil ilçesinde, elindeki bıçakla sokağa çıkan ve park halindeki onlarca aracın lastiğini patlatan şüpheli, kaçmıştı.

Deprem sonrası bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı VİDEO

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Fırat ve Ulutürk mahallesinde oturanlar, araçlarının lastiklerinin indiğini fark edince durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin C.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu C.Y. bugün yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden C.Y.'nin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı

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