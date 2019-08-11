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Deprem olan Denizli'de Kurban Bayramı sabahı

Deprem yaşanan Denizli'nin Bozkurt ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını mesirelik alanda kıldı.

AA | 11.08.2019 - 09:06..
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Deprem olan Denizli'de Kurban Bayramı sabahı

Merkez üssü Bozkurt olan ve 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.25'te meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından camilerin hasar gördüğü ilçede belediyeden anons yapılarak, vatandaşların Kaymakamlık binası arkasındaki ağaçlık alanda bayram namazını kılabilecekleri duyuruldu.

Alana gelen depremzedeler kilim, hasır ve seccade sererek namazlarını kıldı.

Namazda Bozkurt Müftüsü Ahmet Demirel, yaşanan deprem nedeniyle cemaate geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilçe sakinlerinin bayramını huzur içinde geçirmesini temenni etti.

Deprem olan Denizli'de Kurban Bayramı sabahı

Merkez Camisi müezzini Veysel Yıldız'ın kıldırdığı namaza Vali Hasan Karahan, Kaymakam Hasan Sadebıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Vali Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Deprem olan Denizli'de Kurban Bayramı sabahı

"UFAK TEFEK MADDİ HASARLAR VAR"

Büyük bir deprem yaşamalarına rağmen can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Karahan, "Ama ufak tefek maddi hasarlar var. İlk etapta ağır hasarlı binaların yıkılması işlemleri yapılacak. Onun dışında çadırlarda vatandaşlarımız kalmaya devam ediyor. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini sağlıyoruz. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz." dedi.

Deprem olan Denizli'de Kurban Bayramı sabahı

"DOĞADA NAMAZ KILMAK ÇOK GÜZEL BİRŞEY"

Depremzedelerden Hasan Dalbay, deprem camilere hasar verdiği için namazı dışarıda kıldıklarını ve Allah'ın güzel bayramlar nasip etmesini diledi.

Osman Dalbay da açık havada namaz kılmanın daha güzel olduğunu dile getirdi.

İlhami Bayar acı bir olay yaşandığını dile getirerek, "Doğada namazı kılmak çok güzel birşey. İnşallah yakın bir tarihte camilerimiz açılır." diye konuştu.

Vatandaşlardan bazıları belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmek için yola koyulurken, kimileri ise evlerinin bahçesinde ibadetlerini yerine getirdi.

Deprem olan Denizli'de Kurban Bayramı sabahı

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