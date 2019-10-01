Deprem olduğunu sanan belediye çalışan atlamaya kalktı

İstanbul Avcılar Belediyesi'nde görevli kadın çalışan, kat içinde saat 16.00'da bir anda oluşan sallanmayı deprem sandı.
ATLAMAYA KALKTI
Yaşanan sarsıntı sonrası yüksek girişteki camdan atlamaya kalkışan kadın çalışanı; diğer vatandaşlar tutarak, kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaşanan olayın hemen ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anını belediye önünde bulunan bir vatandaş anlatarak, “Camdan atlamaya kalkmış, müdahale etmiş yanındaki arkadaşları.” dedi.