taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7312
Euro
6.2666
Altın
1483.38
Borsa
103876.56
Gram Altın
273.114
Bitcoin
48040.53

Deprem olduğunu sanan belediye çalışan atlamaya kalktı

Avcılar’da belediyede çalışan bir kadın saat 16.00 sıralarında deprem olduğunu sanarak binanın yüksek giriş camından atlamaya kalkıştı. Kadın diğer çalışanlar tarafından tutularak aşağıya indirildi.

İHA | 01.10.2019 - 18:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Avcılar Belediyesi'nde görevli kadın çalışan, kat içinde saat 16.00'da bir anda oluşan sallanmayı deprem sandı.

ATLAMAYA KALKTI

Yaşanan sarsıntı sonrası yüksek girişteki camdan atlamaya kalkışan kadın çalışanı; diğer vatandaşlar tutarak, kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan olayın hemen ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anını belediye önünde bulunan bir vatandaş anlatarak, “Camdan atlamaya kalkmış, müdahale etmiş yanındaki arkadaşları.” dedi.

Deprem olduğunu sanan belediye çalışan atlamaya kalktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

360
İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

946
Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

215
İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

191
Çin yeni petrol sahası buldu

Çin yeni petrol sahası buldu

172
MHP'nin istediği af paketi geliyor

MHP'nin istediği af paketi geliyor

264
İBB, Altunizade metrobüs durağı için boş araç kaldıracak

İBB, Altunizade metrobüs durağı için boş araç kaldıracak

288
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir