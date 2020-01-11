Deprem olurken garsonun rahatlığı

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. Vatandaşların deprem sırasında yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

GARSON ÇAY SERVİSİNE DEVAM ETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Silivri’de depremi hisseden vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı anlar yer alıyor. Bir vatandaşın deprem sırasında çay servisine devam etmesi ise dikkat çekiyor.

Deprem anında çay servisine devam etti -VİDEO