Deprem provokatifi 67 kişi inceleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar hakkında 25 Ocak'ta başlatılan soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısının, 67'ye yükseldiği öğrenildi.

GÖZALTI KARARI YOK

Söz konusu paylaşımların yapıldığı belirtilen sosyal medya hesaplarının incelenmesine devam edildiği, konuyla ilgili henüz gözaltı kararının bulunmadığı belirtildi.

"ALENEN AŞAĞILAMA"

Soruşturma kapsamındaki şüphelilere, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları yöneltiliyor.