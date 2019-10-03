taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6941
Euro
6.2452
Altın
1500.94
Borsa
104238.71
Gram Altın
275.156
Bitcoin
47016.64

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Sultangazi'deki bir okulda, depremden sonraki tahliye sırasında 2 minik öğrenci, yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu.

DHA | 03.10.2019 - 15:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı.

3 DAKİKA İÇERİSİNDE TAHLİYE EDİLDİ

Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti.

Deprem sırasında en özel tahliye

YÜRÜME ENGELLİ ARKADAŞLARININ KOLUNA GİRİYORLAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Deprem sırasında engelli arkadaşlarını yardım ettiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

185
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

855
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

194
Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

305
Alman şirket: F-35 radara yakalandı

Alman şirket: F-35 radara yakalandı

96
Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

238
Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir