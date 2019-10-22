Deprem sonrası Van yeniden inşa edildi

23 Ekim 2011'de Van'da 7.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, binlerce binanın ağır hasar görmesine neden oldu.

8 YIL SONRA İZLERİ DAHA YENİ SİLİNDİ

Depremin izleri, 8 yıl sonra yapılan yatırımlarla yeni yeni silinmeye başladı.

TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Depremin ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi kente geldi. Tüm ülkenin depremzedeler için seferber olduğu Van'da çalışmaları yerinden yöneten bakanlar, depremden kısa süre sonra sağladıkları koordinasyonla önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdi, sonra depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçlarını giderdi.

Art arda meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta gönderilen 75 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı. Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte vatandaşlara geçici barınma ortamı oluşturuldu.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜ

Göçlerle adeta "hayalet kent"e dönüşen Van'da, bir ay gibi kısa sürede depremzedeler için inşa edilecek konutların yapımına başlandı. Evi ağır hasar gören ya da yıkılan vatandaşlara kalıcı konutlar sağlamak için temeli atılan binaların yapımı hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen aralıksız sürdü. Depremin üzerinden geçen 8 yıllık süreçte 25 bin 170 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı.

23 Ekim ile 9 Kasım'daki depremlerin ardından AFAD uzmanlarınca Van merkez, Erciş ve Edremit ilçeleri ile bağlı köylerde geniş kapsamlı hasar tespit çalışması yapıldı. Uzmanların, söz konusu yerleşimlerdeki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda yaptığı çalışmalarda, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edildi, 18 bin 181 konut da orta hasarlı olarak belirlendi.

"HERKES VAN'IN ACISINA ORTAK OLDU"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, Van'ın deprem kuşağında yer aldığını anımsattı.

Son yaşanan depremlerle büyük yıkımların yaşandığı Van'da devletin tüm kurumlarının sefer olmasıyla yaraların kısa sürede sarıldığını aktaran Bilmez, "Çok kısa sürede depreminin tüm izleri silindi. Türkiye'de yaşayan herkes Van'ın acısına ortak oldu. 25 bin 570 konut yapıldı. 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır inşa edildi. Tüm bunlarla kent, depremden önceki konumundan daha iyi bir duruma getirildi." dedi.