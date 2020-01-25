Deprem sonrası bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

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Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

Elazığ'da bulunan bakanlar, deprem ile ilgili son bilgileri aktarmak için canlı yayına hazırlanırken, artçı sarsıntının meydana gelmesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşadı.