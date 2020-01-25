Dün akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir şahıs, eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp araçların lastiklerini patlattı.
LASTİKLERE BIÇAK SAPLADI
İki mahallede dolaşan ve park halindeki araçların önce içine bakan zanlı, ardından yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. Çevrede yaklaşık 160 araç lastiğinin patlatıldığı öğrenildi.
Deprem sonrası bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı ViDEO
VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ OLDU
Öte yandan sabah saatlerinde lastiklerinin patladığını gören araç sahipleri, kendi imkanları ile söktükleri tekerlekleri tamirciye götürdü.
Vatandaşlar, özellikle deprem sonrası yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek, yetkililerden zanlının bir an önce bulunmasını istedi.
Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.