Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezine gitti.

Oktay; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla, Hasdal'daki AFAD Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına başkanlık etti.

Deprem sonrası hasarlı bina ihbarı sayısı 473'ü buldu ViDEO

"İHBAR HATTINA GELEN HASARLI BİNA SAYISI 473"

Oktay, "Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışmalarına devam etmekte. Özellikle bu merkez itibarıyla baktığımız zaman 556 arkadaşımız, personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere tüm barınma, araç gereç, gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyacı olan arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarına devam ettiler. Tabii ki bu sayı bunun çok ötesinde ama merkezdeki fiilen çalışan arkadaşlarımızın sayısı itibarıyla bunu ifade ediyorum. Diğer taraftan yine vatandaşlarımızdan gelen ihbarların tamamı ilgili kurumlarımız tarafından kayıt altına alınarak, yine ilgili tüm birimlerimiz tarafından hem incelemeleri yapılmış hem de gerekli tedbirler anında alınmıştır. Şu ana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu da yine dünkü ifade ettiğimiz çerçevede aslında çok basit ölçekte çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan Hasar Tespit Çalışma Grubu'nun hasarlı binalarla ilgili inceleri gerçekleştirdiğini dile getirerek, bununla ilgili sonuçların da ilgililere, konut sahiplerine iletildiğini söyledi.

"BİNALAR KONTROL EDİLDİ"

Oktay, "Yine hasar ihbarı yapılan 55 okulumuz var. Bunların tamamı kontrol edilmiştir. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Söz konusu 14 okul için de bugün için bu okullarımızda tatil ilan edilmiştir. Diğer geriye kalan 7 bin 46 okulumuzda yine dün ifade ettiğimiz gibi eğitime ara verilecek bur bulguya rastlanılmamıştır. Bu 14 okul için de yine aynı şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız'la birlikte çalışmaları sürdürmekte ve 3 gün içerisinde bunların durumuyla ilgili nihai sonuca ulaşılacak. Tekrar açıklama yapıyor olacağız onunla ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaş olduğunu dile getiren Oktay, "Bunlar da yine ilgili kurumlarımız tarafından tüm vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavilerine şu an itibarıyla yine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır." dedi.