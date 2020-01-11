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Vali ve İmamoğlu'ndan deprem açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu ve İstanbul Valisi Yerlikaya, 4.7'lik deprem sonrası Twitter hesaplarından açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 11.01.2020 - 17:01..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16:37'de Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesaplarından bilgi verdi.

"ŞİMDİLİK OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıklayan İmamoğlu, "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"BİLGİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter üzerinden bilgilendirme yaptı. Depremin çevre illerde de hissedildiğini söyleyen Yerlikaya, ''Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim.'' ifadelerine yer verdi.

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