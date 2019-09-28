Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında gelen artçı depremlerın ardından vatandaşlar parklara akın etmişti.
Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar, geceyi de parkta geçirmişti.
Kimi vatandaşlar çadır kurarken, kimileri ise çimlerin üzerinde battaniyelere sarılarak uyumuştu.
EVLERİNE GİTMEYE ÇEKİNİYORLAR
İlk geceyi parklarda geçiren vatandaşların kimileri ikinci gecede parkta kalırken, büyük bir çoğunluğu ise evlerine döndü. Vatandaşlar, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçiriyor.