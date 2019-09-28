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Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Yaşanan depremler sonrasında parklarda kalan kimi vatandaşlar evlerine dönerken, kimileri de tedbir amaçlı bu geceyi de parklarda geçiriyor.

İHA | 28.09.2019 - 03:29..
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Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında gelen artçı depremlerın ardından  vatandaşlar parklara akın etmişti.

Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar, geceyi de parkta geçirmişti.

Kimi vatandaşlar çadır kurarken, kimileri ise çimlerin üzerinde battaniyelere sarılarak uyumuştu.

EVLERİNE GİTMEYE ÇEKİNİYORLAR

İlk geceyi parklarda geçiren vatandaşların kimileri ikinci gecede parkta kalırken, büyük bir çoğunluğu ise evlerine döndü. Vatandaşlar, kendilerini dışarıda güvende hissettiklerini belirterek, geceyi afet toplanma alanlarındaki çadırlarında geçiriyor.

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda
Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda


 

 


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