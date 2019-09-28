taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar çeşitli tedbirler almaya başladı.

DHA | 28.09.2019 - 18:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Depremin ardından kamp malzemeleri satan mağazalar yoğun bir mesai yaşadı.

Genellikle Mayıs-Ağustos ayları arasında hareketli olan kamp çadırı piyasası 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından arttı.

Avcılar'da kamp malzemeleri satan bir mağazada yöneticilik yapan Salih Dinkayoğlu da iki gündür kamp çadırı satışlarında hareketlilik yaşandığı söyledi.

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

"CİDDİ BİR TALEP OLUŞTU"

Çadır fiyatlarının  50 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini ifade eden Dinkayoğlu, "Ciddi bir çadır talebi oluştu. İlk gün yansıması biraz azdı ertesi gün çok yoğun bir şekilde çalıştık. 15 kar artan bir oranda çadır satışımız oldu. Minimumda 3 ya da 4 kişilik çadır talep ediliyor. Çadır dışında uyku tulumu ve mat talep edenler de oldu." dedi.

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

"ÇOK KORKTUK"

Oğluyla birlikte çadır almaya gelen bir vatandaş da eve girmeye korktuğu için çadır aldığını söyledi. Deprem günü çok korktuklarını belirten vatandaş, "Çok kötü şeyler oldu. Ben ve oğlum çok korktuk. Çadır almaya karar verdik çünkü gerçekten geceyi dışarıda geçirmeyi düşünüyorum. Evde durulacak gibi değil. Deprem olduğu gün geceyi Esenyurt'ta çadırda geçirdik." dedi.

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

Canlı yayında Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı

313
Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

790
CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

610
İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

125
Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

109
İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

54
CHP'nin düzenlediği Suriye konferansı

CHP'nin düzenlediği Suriye konferansı

351
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir