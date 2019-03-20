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Depremde ahır çöktü, inekler enkaz altında kaldı

Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde inekler, ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

İHA | 20.03.2019 - 11:23..
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34’de, 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ilçedeki birçok mahallede bulunan eski toprak ev ve ahırlar yıkıldı.

"CEHENNEMİ YAŞADIK"

Küçükhöyük Mahallesi'nde Himmet Hız isimli bir vatandaşa ait ahır çöktü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı. Himmet Hız, enkaz altında kalan ineklerinin 16’sının kurtarıldığını ve adeta cehennemi yaşadıklarını belirtti.Depremde ahır çöktü, inekler enkaz altında kaldı

DEPREMDEN DOLAYI EVLERDE YANGIN ÇIKTI

Bölgede bazı eski toprak evlerin de yıkıldığı ve bazılarının ise oturulamayacak hale geldiği belirtildi. Öte yandan, bazı evlerde ise depremden dolayı yangın çıktı.Depremde ahır çöktü, inekler enkaz altında kaldı

 

Depremde ahır çöktü, inekler enkaz altında kaldı


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