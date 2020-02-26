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Depremde annesiz kalan kuzular için ağladılar

Van'da meydana gelen deprem sonucu, onlarca kuzu annesiz, onlarca koyun ise yavrusuz kaldı.

İHA | 26.02.2020 - 10:04..
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Türkiye’nin İran sınırında meydana gelen iki deprem nedeniyle Van’ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ahırların çökmesi sonucu binlerce hayvan öldü, yavruları ise ortada kaldı.

Sınır mahallelerini yerle bir eden depremlerde toplam 233 ahır yıkılırken, 3 bin 329 küçük ve 72 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

KOYUN YAVRULARI ANNESİZ KALDI

Depremin en ağır bilançosunun yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde koyunların telef olmasıyla yavrular ise annesiz kaldı. Tek geçim kaynağı hayvancılık olan depremzedeler, annesiz kalan hayvanları için gözyaşı döktü.

Depremde annesiz kalan kuzular için ağladılar

"BİR KÖPEK TELEF OLUNCA HAYVANSEVERLER AYAĞA KALKIYOR"

Gazi Arslan isimli depremzede, can kayıplarının yanında evlerinin yıkıldığını ve hayvanlarının telef olduğunu belirtti.

Yaşanan duruma karşı hayvanseverlere de atıfda bulunan Arslan, “Deprem oldu evlerimiz yıkıldı. Can kayıplarımız var. Kurtulanlar için şükrediyoruz. Çadırlarımızı kurduk. Hayvanlarımız telef olmuş. Hayvanlarımız için büyük çadır istiyoruz. Başka bir yerde bir köpek telef olunca hayvanseverler ayağa kalkıyor. Şu an koyunların doğum sezonu ve koyunlarımız karın üzerinde doğum yapıyor. Kuzuları o şekilde de donuyor. Bunun için bir şey yapamıyoruz. Perişan haldeyiz. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz.” dedi.

Depremde annesiz kalan kuzular için ağladılar

KUZULARI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Aynı durumdan yakınan ve hayvanları için hüngür hüngür ağlayan Abdulkadir Arslan da koyunları telef olurken kuzuların ise ellerinde kaldığını ve muhtemelen onların da telef olacağını belirtti.

Depremde annesiz kalan kuzular için ağladılar

Depremde annesiz kalan kuzular için ağladılar

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