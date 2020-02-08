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Depremde felçli adam yürümeye başladı

Elazığ’da 3 yıldır felçli olan 70 yaşındaki Kenan Gül, deprem anında yürümeye başlayarak panikle kendini dışarı attı.

İHA | 08.02.2020 - 11:34..
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Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, rahatsızlığı nedeniyle belden aşağı kısmi felç geçiren ve son 3 yıldır yatağa bağlı yaşayan 70 yaşındaki Kenan Gül, deprem anında ailesine kendisini bırakmasını söyledi.

PANİKLE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Kızları kapıdayken baba Gül, şiddetin artmasıyla bir anda yürüyerek dışarıya kadar çıktı. Şu an eşi ve iki kızı ile birlikte kurulan çadır kentte kalan yaşlı adam, ailesi ile birlikte dışarıda yürümenin tadını çıkarıyor.

Depremde felçli adam yürümeye başladı

"ANLIK KORKUDAN DOLAYI BİRDEN AYAKLANDIM"

Hastalığı hakkında bilgi vererek deprem anında yürümeye başladığını anlatan Kenan Gül, “Benim hastalığım, belden aşağı tutmuyordu. Alt kısımları hissetmiyordum. Üç sene boyunca yatağa bağlıydım. Bu depremde de anlık korkudan dolayı birden ayaklandım ve baktım ki dış kapının önündeyim. Yürüyemiyordum, depremin korkusundan mı artık Allah’tan mı ne artık bilmiyorum. Deprem anında zaten kızlarıma kalkın siz gidin dedim. Onlar çıktı ama depremin şiddeti sonradan gelince demek ki ben de korktum dışarı çıktım. Ondan sonra komşular gelip kollarımdan tutup dışarı çıkardılar.” dedi.

Depremde felçli adam yürümeye başladı

"DÜŞMANIM DA OLSA YÜRÜMESİNİ İSTERİM"

Yürüdüğü için çok mutlu olduğunu da belirten Gül, “Kirada oturuyorduk. Bizim evimiz yok. Gezmede de uzun vadeli yürüyemiyorum yolda durup dinleniyorum. Ancak şuan yürüyorum çok iyi. Öyle bir felaketi Allah düşmanımın başına vermesin. Benim düşmanım da olsa yürümesini isterim.” dedi.

Depremde felçli adam yürümeye başladı

Depremde felçli adam yürümeye başladı

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