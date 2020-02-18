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Depremde kedisini kaybeden minik Muhammed'e sürpriz

Elazığ'daki depremde "Kara" adını verdiği kedisini kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Soysal'a, jandarma personeli sürpriz yaptı. Muhammed'e aynı isimde başka bir kedi hediye edildi.

AA | 18.02.2020 - 10:39..
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Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de büyük katkı sunuyor. Kadın astsubaylardan oluşan ekipler; köy köy, çadır çadır dolaşarak aileleri ziyaret ediyor, 7'den 70'e her yaştan depremzedenin yüreğine dokunuyor.

Depremde evleri ağır hasar gördüğü için ailesiyle Kültür Park'ta kurulan çadırlarda kalan Muhammed'e 2 Şubat'ta sürpriz doğum günü kutlaması yapan ekipler, Muhammed'in, depremde "Kara" isimli kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Muhammed'e ikinci bir sürpriz yaparak sağlık karnesi bulunan ve "Kara" adını verdikleri siyah-beyaz bir kedi hediye etti.

Depremde kedisini kaybeden minik Muhammed'e sürpriz

"KEDİME 'ŞÖVALYE KARA' İSMİNİ KOYACAĞIM"

Jandarma personeline sarılan ve kediyi bir süre kucağına alıp seven Muhammed, duygulu anlar yaşadı. Muhammed Soysal, depremde kaybettiği kedisini ailesiyle çok aradığını ancak bulamadıklarını ifade ederek, "Kedim kaybolunca çok üzüldüm. Birkaç gün boyunca oyuncağıma sarılıp, ağladım. Jandarma ablalarım, ağabeylerim bana kedi getirdiler, kendimi çok iyi hissettim. Çok mutlu oldum. Ama önceki kedime sinirliyim, neden kaçtı? Biz ona alışmıştık. Kedime 'Şövalye Kara' ismini koyacağım." dedi.

Depremde kedisini kaybeden minik Muhammed'e sürpriz

"OĞLUM KEDİSİ AKLINA GELİNCE AĞLIYOR"

Durumu bilen jandarma ekiplerinin oğluna yeni bir kediye hediye etmesinin sevincini yaşadıklarını dile getiren anne Fatma Soysal, "Oğlum hala kedisi aklına gelince ağlıyor. Kadın astsubaylar oğluma kedi getirdi. Çok üzülmüştü ama bu kedi onun bütün üzüntüsünü giderecek. Oğlumun bütün sıkıntısını onlar giderdi. Allah razı olsun hepsinden, hem depremde bizi yalnız bırakmadılar hem de oğlumun üzüntüsünü giderdiler. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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