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Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

26 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından iki minaresi yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin kubbesi de fırtınada hasar gördü.

DHA | 08.01.2020 - 00:11..
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Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

D-100 Karayolu'nun hemen yanında yer alan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri 26 Eylül'deki Silviri depreminde yıkılmıştı.

Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından cami, 1 gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlendi.

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

MİNARENİN DEMİRİNDEN "ÇALMIŞLAR"

Devrilen minare ile sağlam olmadığı belirlenen diğer minare 40 kişilik ekip tarafından ayrı tarihlerde 20'şer tonluk parçalar halinde kesilip yere indirildi. Minarelerin yapımında 14-16 milimetrelik yerine 8 milimetrelik demir kullanıldığı belirlenmişti.

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

Halen minaresiz ve ibadete kapalı halde bulunan camiden alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu günümüzde geçerli bina yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenirken, akıbetine ilişkin henüz  karar verilemedi.

KUBBE DE FIRTINADAN ETKİLENDİ

İstanbul’da etkili olan fırtına minaresiz, ibadete kapalı Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin kubbesini de etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisi ile kubbenin üzerini izolasyon için yapılan kursun sac kaplamanın bir bölümü yerlerinden çıktı. Şans eseri, o sırada yoldan geçen kimsenin bulunmamasıyla olası bir kaza yaşanmadı.

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

Kubbedeki sac levhaların rüzgarın etkisi ile yerlerinden sökülerek yaya ve hemen yakından geçen D-100 karayolundaki araçlar için tehlike oluşturması nedeniyle itfaiyeye haber verildi.

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

ŞİDDETLİ RÜZGAR YÜZÜNDEN KOPAN PARÇALAR ALINAMADI

Saat 15.30 sıralarında sepetli merdiven aracı ile giden itfaiye erleri, şiddetli rüzgar nedeniyle çatıya ulaşıp tehlike yaratan parçaları almak için çaba harcadı. Ancak, şiddetli rüzgar nedeniyle 3 denemeden de sonuç alınamadı.

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

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Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

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Fırtına minaresiz kalan camini

Fırtına minaresiz kalan camini

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