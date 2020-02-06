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Depremde ölen oğlundan kalan tek hatıra, kimliği oldu

Elazığ'daki depremde eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de yaralı kurtarılan Hüseyin Civelek'e, jandarma personeli tarafından enkazda buldukları oğluna ait nüfus cüzdanı verildi.

AA | 06.02.2020 - 07:33..
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Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda ailesiyle yaşayan ve 13 yaşındaki oğlu Zekeriya ile yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucunda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Civelek (45), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde taburcu edildi.

Depremde ölen oğlundan kalan tek hatıra, kimliği oldu

KAYBETTİĞİ OĞLUNUN KİMLİĞİNİ VERDİLER

Enkaz altında kalan eşi Ayşe (46) ve diğer oğlu Muhammed Salih'i (9) kaybeden Civelek'i, kaldığı yakınlarına ait evde jandarma personeli ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, kadın jandarma personeli, "Muhammed Salih'e ait kimliğe ulaşıldı. Rabbim sabır versin." diyerek enkazda buldukları nüfus cüzdanını babaya teslim etti.

Sevdiklerini depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Civelek, "Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diyerek, oğlundan kalan tek hatırayı aldı.

Depremde ölen oğlundan kalan tek hatıra, kimliği oldu

Depremde ölen oğlundan kalan tek hatıra, kimliği oldu

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