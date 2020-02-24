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Depremde ölen Sena Nur'un masası çicekler ile donatıldı

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden lise öğrencisi Sena Nur'un sırası boş kaldı. Nur'u göremeyen sınıf arkadaşları, sıraya karanfil bıraktı.

İHA | 24.02.2020 - 10:08..
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24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'da eğitim öğretimin yarıyıl tatili, 3 hafta uzatılmasının ardından bugün öğrenciler ders başı yaptı.

Ders zilinin çalmasıyla birlikte depremden dolayı hayatını kaybeden öğrencilerin okullarında da hüzün vardı.

Depremde ölen Sena Nur'un masası çicekler ile donatıldı

KARANFİLLER BIRAKILDI

Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek apartmanının çökmesi sonucunda ölen Sena Nur Demir'in okuduğu Hıdır Sever Anadolu lisesinde de, ilk gün buruk başladı.

9-B sınıfında eğitim gören Sena Nur'un, boş kalan masasına fotoğrafı ve karanfiller bırakıldı.

Depremde ölen Sena Nur'un masası çicekler ile donatıldı

"ÖLÜM HABERİNİ ALINCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

İlk derste Sena Nur için arkadaşları ve öğretmenleri tarafından dua edildi.

Sena ile aynı sınıfta olduğunu belirten Tuba Pehlivan, "Kimseye bir zararı olmayan sessiz sakin biriydi. Ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Aynı apartmanda arkadaşımızın ailesi vardı. Okulun ilk günü ailesi kadar olmasak da bizler de üzgünüz. Aramızda olabilirdi. Ama şimdi yok." dedi.

Depremde ölen Sena Nur'un masası çicekler ile donatıldı

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