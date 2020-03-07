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Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen depremde telef olan hayvanların bedelleri, en kısa sürede hak sahiplerine ödenecek.

İHA | 07.03.2020 - 23:14..
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Başkale ilçemizde 23 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen depremde telef olan hayvanların sayısını belirlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı. Hayvanların bedelleri en kısa sürede hak sahiplerine ödenecek. İran’ın Hoy Kentinde meydana gelen ve Başkale İlçesindeki sınır mahallelerinde hasara yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor

"BİN 860 KÜÇÜKBAŞ VE 34 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU"

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda enkaz altında bin 860 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayanın telef olduğu belirlendi. Tespit çalışmaları sonrası, depremde hasar gören mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda da hak sahiplerine hayvanların bedeli hibe olarak ödenecek. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara hayvanların bedelini en kısa sürede ödeyerek mağduriyetini giderecek."

Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor

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