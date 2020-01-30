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Depremde yıkılan binalar hakkında soruşturma açıldı

Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili 7 ve hasar gören binalarla ilgili bir olmak üzere toplam 8 soruşturma başlatıldı.

AA | 30.01.2020 - 17:23..
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Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde yıkılan binalar hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde 34 kişinin yıkılan binalarda, 3 kişinin kalp krizi, bir kişinin de başına moloz düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sürsürü Mahallesi'nde çöken binada 14, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan iki binada 14, Gezin'de yıkılan bir binada 3, Çevrimtaş köyünde yıkılan iki yapıda birer, Ilıncak köyünde yıkılan yapıda da bir vatandaşın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği açıklandı.

"DELİL TOPLAMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır. Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup toplam 8 farklı soruşturmada delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

FAHİŞ KİRA ARTIŞI DA SORUŞTURULUYOR

Açıklamada, depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişilerle ilgili ve evleri hasar gören vatandaşların kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev fiyatlarında fahiş miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldığı kaydedildi.

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