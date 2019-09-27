Depremden kaçanları gülerek izledi

Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Fakat Merter'deki bir tekstil dükkanında çalışan vatandaş, diğerlerinin aksine istifini bozmadan oturmaya devam etti.
HERKES KAÇTI, O GÜLDÜ
Dükkanda bulunan herkes panik içinde sokağa koşarken, o sandalyede oturarak koşanları izledi. Dükkan çalışanlarının korku dolu anlarında onun korkmadığı ve gülümsediği görüldü.
Rahatlığıyla ilginç görüntüler oluşturan vatandaşın o anları, kameralara yansıdı.