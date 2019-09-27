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Depremden kaçanları gülerek izledi

Merter'de bir tekstil dükkanında çalışan vatandaşın, deprem sırasındaki rahatlığı ilginç görüntüler oluşturdu.

İHA | 27.09.2019 - 10:51..
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deprem

Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Fakat Merter'deki bir tekstil dükkanında çalışan vatandaş, diğerlerinin aksine istifini bozmadan oturmaya devam etti.

HERKES KAÇTI, O GÜLDÜ

Dükkanda bulunan herkes panik içinde sokağa koşarken, o sandalyede oturarak koşanları izledi. Dükkan çalışanlarının korku dolu anlarında onun korkmadığı ve gülümsediği görüldü.

Rahatlığıyla ilginç görüntüler oluşturan vatandaşın o anları, kameralara yansıdı.

Depremden kaçanları gülerek izledi

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