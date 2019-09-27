Depremden kaçanları gülerek izledi

1 Unutulmaz Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Yarın oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi efsane derbileri sizin için derledik.

2 Çin, yapay zeka özellikli 500 megapiksel kamera geliştirdi Çin, stadyumlarda gözetim amaçlı kullanılmak üzere 500 megapiksellik yapay zeka destekli bulut kamerası yaptı.

3 Adalet Bakanı Gül: Dumanla bile haberleşseler bulacağız Bakan Gül, "FETÖ'nün kripto elemanları ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler, onları bulup çıkaracağız" diye konuştu.

4 Şişli'de artçı depremler balkon yıktı İstanbul'da meydana gelen artçı depremler 5 katlı binanın, 4. katında bulunan balkonun çökmesine neden oldu.

5 Türkiye'nin yaptığı güvenli bölge planının detayları Suriye'nin kuzeyinde, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.

6 Kredi faizi inince konut fiyatları yükseldi Konut sektörüne hareket getirmek için 3 kamu bankası bireysel kredi kategorisindeki konut faizlerini 0,99'a indirdi. Bu kez de konut fiyatları arttı.