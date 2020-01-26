Depremden korkan adam, belinden ve bacaklarından oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi Hoyrat Sokak'ta ikamet eden 35 yaşındaki Reşit Arslan, 5 katlı binanın ikinci katından aşağı atladı.

İKİ BACAĞI VE BELİNİ KIRDI

2 bacağında ve belinde birçok kırık bulunan Arslan, yerde biraz sürünerek bölgeden uzaklaştıktan sonra karşılaştığı arkadaşı yardımı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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"BİR KEZ DAHA OLSAYDI ATLAMAZDIM"

Arslan, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Apartman sallanmaya başladığında balkona çıktığını ifade eden Reşit Arslan, “Balkona çıktığımda depremin şiddeti hızlandı. Herkes bağırıyordu. Apartmandan çok ses gelmeye başlayınca ben de balkondan atladım. Evde tek başımaydım. Balkondan atladıktan sonra 2 bacağım da kırıldı. Bir de belimde kırıklar meydana geldi. Bir kez daha deprem olsa, atlamazdım. Aklımda öyle bir şey yoktu o an şok ile atladım.” dedi.