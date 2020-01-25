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Depreme Kur'an kursunda yakalandılar

Depreme, Mardin Kızıltepe'de bulunan Selman Doğru Kur’an Kursu’nda'da yakalanan vatandaşlar tekbir getirdi.

Haber Merkezi | 25.01.2020 - 15:57..
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Dün gece 20:55'te meydana gelen Elazığ merkez üslü 6.8 şiddetindeki deprem, çevredeki birçok ilde de şiddetle hissedildi.

Depremin paniğe neden olduğu illerden biri de Mardin'di. Sarsıntıyla beraber halkın büyük bir bölümü kendini sokağa attı.

Evlerini ilk andan terk edemeyen vatandaşların birçoğu da binaların yüksek katlarında oturanlardı.

Depreme Kur'an kursunda yakalandılar VİDEO

TEKBİR GETİREREK DEPREMİN SONA ERMESİNİ BEKLEDİLER

Mardin'in Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan, Selman Doğru Kur’an Kursu da onlardan biriydi. Binanın yedinci katında bulunan Kur'an kursunun toplantı odasında düzenlenen bir programa katılan davetliler, deprem anına burada yakalandı.

Yedinci kattan inmenin daha tehlikeli olduğunu düşünen vatandaşlar tekbir getirmeye başladı. O anlarda cep telefonu kameraları da kayıttaydı.

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