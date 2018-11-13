Depremin binalardaki etkisi amortisörlerle azaltılacak

Türkiye'de 5 ila 8 katlı bina yapı stokuna uygulanabilen, Türkiye'nin gerçek deprem verileriyle test edilmiş, TÜBİTAK onaylı "Depreme Duyarlı Yapıların MR Damperlerle Kontrolü" projesinin, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda uygulanması öngörülüyor.

ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ayhan yaptığı açıklamada, Türkiye'de en büyük mühendislik fakültelerinden biri olduklarını belirterek, depremle ilgili jeofizik, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturma çalışmalarının olduğuna değinen Ayhan, "Burada yapılan akademik çalışmaların gerçek hayata maksimum fayda getirecek şekilde aktarılabilmesi için gerçek yapıların ölçeğinde bu çalışmaların sağlaması ve optimum hale getirilmesi gerekecek." dedi.

"AMORTİSÖR SİSTEMİ YÜZDE 100 YERLİ"

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Engin de, "Dahası bunun içerisindeki sıvıyı da ilk defa yerli olarak geliştirmiş durumdayız. Dolayısıyla elimizde yüzde 100 yerli, akıllı, ülkemizdeki deprem verilerine, bina yapı stokuna uygun çalışabilecek bir amortisör sistemin olduğunu söyleyebilirim. Test verilerimiz şunu gösterdi ki bu sistemi kullandığımızda minimumda yüzde 40-45 bandında, en fazla yüzde 67'ye varan oranda, ancak ortalama olarak baktığımızda yüzde 50 civarında bir sönümleme gerçekleştirmiş durumdayız. Bu da şu anlama geliyor, binanın hasar görmesine yol açacak etkenleri, biz yarı yarıya sönümlemiş durumdayız. Depremin oluşuna engel olamadığımıza göre, 'Hasarı meydana getiren etkiler ortaya çıktıktan sonra bunu ne kadar sönümleyebiliriz?' sorusuna 'Yüzde 50' cevabını verebiliriz şimdi." diye konuştu.

Projenin tamamlandığını ve TÜBİTAK'tan mazbatalarını aldığını söyleyen Engin, sistemin binanın bulunduğu duruma, bölgeye, kat sayısına, statiğine göre yerleştirilme biçimlerinin tayin edilmesi gerektiği bilgisini verdi.