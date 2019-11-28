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Depremin konuşulduğu Meclis'te evlilik teklifi

İtalya Temsilciler Meclisi'nin bugünkü oturumunda söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 16:23..
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İtalya'da muhalefet partisi Lig'in milletvekillerinden Flavio Di Muro, deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının görüşüldüğü oturumda söz aldı.

Di Muro, konuşmasının sonunda "Bugün benim için diğer günlerden farklı, özel bir gün." dedi. Bir anda oturduğu masanın altındaki yüzük kutusunu çıkaran milletvekili, "Sayın Meclis Başkanı, izninizle size değil, seyirci sıralarına sesleniyorum: Elisa, benimle evlenir misin?" diyerek seyirciler arasında olduğu anlaşılan sevgilisine evlenme teklifi etti.

MECLİS BAŞKANI 'UYGUNSUZ' DEDİ

Yanındaki diğer milletvekilleri Flavio Di Muro'yu alkışlar ve kucaklamalarla tebrik ederken, Meclis Başkanı Roberto Fico'dan tepki geldi. Tebrik ve alkışlamaların uzaması üzerine 5 Yıldız Hareketi'nden Fico, "Sayın milletvekili Di Muro, her şeyi anlarım ama meclis konuşmasını böyle bir amaçla kullanmak bana çok uygunsuz geldi." dedi.

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"AŞK BİRLEŞTİRİR"

Ardından söz alan Demokratik Parti Milletvekili Stefania Pezzopane ise tebriklere katılarak meclis çalışmalarına "aşk damgası" vurulmasından memnuniyetini dile getirdi. Pezzopane "Müstakbel eşleri tebrik ederim. Aşk birleştirir." dedi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ALDI

Sosyal medyada ise Lig milletvekilinin, deprem bölgelerinin ciddi sorunlarının konuşulması gereken meclis oturumuna özel hayatını taşımasına eleştiriler geldi. Di Muro etiketi Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasına girerken; bazı sosyal medya kullanıcıları, Di Muro'nun jestinin kurumlara saygı ilkesine ters düştüğünü, İtalya Temsilciler Meclisi'nin bir televizyon şovuna dönüştürüldüğünü savundu.

Depremin konuşulduğu Meclis'te evlilik teklifi

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