Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin merkezinden, Karakaya Baraj Gölü'ne uzanan yüzey kırığının suda oluşturduğu iz ortaya çıktı.

ARAŞTIRMA SIRASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Deprem kaynak fayının tanımlanması ve meydana gelen hasarın jeolojik yapıyla ilişkisinin araştırılması amacıyla, afet bölgesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 kilometre olan iz, depreme yönelik araştırma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibince görüntülendi.

Depremin yüzey kırığının izi, Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü

"FAYA PARALEL BİR ÇİZGİSELLİK OLUŞTU"

İzi kameraya kaydeden araştırma grubundan Dr. Akın Kürçer, "Burada hemen karşımızda güney tarafta Doğanyol var. Fayın Fırat Nehri'nin içerisinde karşı tarafa, güney sahiline geçtiği yerde, muhtemelen su veya gaz çıkışına bağlı olarak göl tabanından yükselen muazzam bir çizgisellik oluştu, inceleme yaptığımız esnada oluştu. Fırat Nehri'nin içerisinde beyaz bir çizgisellik olarak bunu çok rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz. Faya paralel, fayın tam üzerinde. Burada fay bir zon şeklinde sıçramalı ilerliyor, hatta suyun içerisinde dahi sağa ve sola sekmeleri çok dikkatli bakarsak görebiliyoruz." dedi.