Elazığ Valiliği tarafından hazırlanan klip için 23 Nisan kutlamaları kapsamında bayraklarla donatılan Doğukent, Kırklar Mahallesi ve Aşağı Demirtaş konteyner alanları drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları yasaklandığı için yaşadıkları konteynerlerin önünde ellerine Türk bayraklarını alan çocuklar, coşkuyla dalgalandırdı.

"BAYRAK" ŞİİRİNİ OKUDULAR

Ayrıca, depremzede çocukların Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini de seslendirdiği klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu ViDEO

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği tarafından hazırlanan klibi, Twitter hesabından "Elazığ'a selam, konteyner kentlerde 23 Nisan coşkusu" şeklindeki mesajı ile paylaştı.

"ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE BIRAKACAĞIZ"

Bakan Soylu'nun paylaşımını retweet yapan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise "Yüzyıl önceki iman, inanmışlık ve coşku ile çok çalışarak biz bu çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakacağız." ifadelerini kullandı.