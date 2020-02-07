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Depremzedelere koli fırlatanlar gözaltına alındı

Deprem sonrası yardım bahanesiyle, bir kamyonetten atılan ve olumsuz görüntü oluşturan provokasyona ilişkin, bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İHA | 07.02.2020 - 21:38..
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Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden sonra bölgeye her yerden yardımlar taşındı.

Genellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yapılan yardımlar bölge halkına ulaştırıldı.

Bölge halkının yaraları sarılırken, gündeme gelen bir yardım görüntüsü tepkilere neden oldu. Bir kamyonetin kasasından depremzedelerin kafasına koliler fırlatılan görüntüler, gündeme geldikten sonra emniyet görevlileri inceleme başlattı.

"YARDIM" EDEN PKK'LI ÇIKTI

İncelemeler sonrasında Elazığ Valiliği, yardım bahanesiyle bir kamyonetten atılan ve olumsuz görüntü oluşturan provokasyonla ilgili terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Elazığ'da fırlatmalı yardım paketi dağıtımı VİDEO

"PKK/KCK KAYDI VAR"

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremin ardından 28.01.2020 tarihinde saat 17:50 sularında Fevzi Çakmak Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cem Evi’ne 23 EU 946 plakalı kamyonet ile bir grup şahıs gelerek, cem evinde yardım malzemesi dağıtmak istediklerini söylemişlerdir. Söz konusu şahıslar tarafından getirilen yardımların, cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine, şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cem evinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde bahse konu yardım dağıtımı yapanlardan PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi

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