Depremzedelere yardımlar fırlatılarak dağıtıldı

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Türk halkı kenetlenerek, bölge halkına gönderilecek yardımlara yoğun katılım gösterdi.

Düzenlenen kampanyalarla, her yaştan her görüşten insan, az çok demeden depremzedelere yardım eli uzattı.

Elazığ'da fırlatmalı yardım paketi dağıtımı VİDEO

KAMYONETTEN DEPREMZEDELERİN ÜZERİNE FIRLATTILAR

Fakat gündeme gelen yeni bir görüntü, tepkilere neden oldu. Yardımseverlerin özenle toplayıp bölgeye gönderdiği yardım malzemelerinin, görevlilerce depremzedelere dağıtılma şekli tepkilere neden oldu.

Gündeme gelen görüntülerde, bir kamyonetin kasasındaki yardım kolileri ve giysiler, kamyonetin etrafında bekleyen depremzedelerin üzerine fırlatılarak dağıtılıyor.