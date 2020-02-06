taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9874
Euro
6.5925
Altın
1566.19
Borsa
122907.94
Gram Altın
301.124
Bitcoin
57700.7

Depremzedelere yardımlar fırlatılarak dağıtıldı

Elazığ'da yardım bekleyen depremzedelere toplanan yardımların, görevliler tarafından kamyonet üzerinden fırlatılarak dağıtılması tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 16:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Depremzedelere yardımlar fırlatılarak dağıtıldı

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Türk halkı kenetlenerek, bölge halkına gönderilecek yardımlara yoğun katılım gösterdi.

Düzenlenen kampanyalarla, her yaştan her görüşten insan, az çok demeden depremzedelere yardım eli uzattı.

Elazığ'da fırlatmalı yardım paketi dağıtımı VİDEO

KAMYONETTEN DEPREMZEDELERİN ÜZERİNE FIRLATTILAR

Fakat gündeme gelen yeni bir görüntü, tepkilere neden oldu. Yardımseverlerin özenle toplayıp bölgeye gönderdiği yardım malzemelerinin, görevlilerce depremzedelere dağıtılma şekli tepkilere neden oldu.

Gündeme gelen görüntülerde, bir kamyonetin kasasındaki yardım kolileri ve giysiler, kamyonetin etrafında bekleyen depremzedelerin üzerine fırlatılarak dağıtılıyor.

Depremzedelere yardımlar fırlatılarak dağıtıldı

Depremzedelere yardımlar fırlatılarak dağıtıldı

Depremzedelere yardımlar fırlatılarak dağıtıldı

İlginizi Çekebilir
Adana'da meydana gelen heyelan paniğe neden oldu
Karaisalı ilçesinde bulunan 2 mahalledeki tarım arazilerinde heyelan meydana geldi.
Giresun'da heyelan anı
Duroğlu Beldesi’nde meydana gelen heyelan anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntüde, yamaçtan kopan dev kayalar kara yolu üzerine düştü.
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kafa kafaya çarpışan minibüs ile otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Gaz ile freni karıştıran kadın sürücü
Büyükçekmece'de gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, otomobiliyle beyaz eşya dükkanına daldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
418
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
86
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
152
Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor
Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor
230
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
276
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
161
Çinli doktorların mücadelesi devam ediyor
Çinli doktorların mücadelesi devam ediyor
221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir