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Depremzedenin eşyasını askeri kamyonlar taşıyacak

Elazığ'da hasarlı binalardan taşınmak isteyen vatandaşlar fahiş nakliye ücretleriyle karşılaştı. Bunun üzerine jandarma devreye girdi.

AA | 09.02.2020 - 10:00..
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Depremzedenin eşyasını askeri kamyonlar taşıyacak

Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Kentteki hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina olduğunu söyledi.

Deprem öncesi bu binalarda yaşayan vatandaşlar da güvenli binalara taşınmaya başladı. Ancak bunu fırsat bilen bazı nakliye firmaları fiyatları dört katına çıkardı.

Depremzedenin eşyasını askeri kamyonlar taşıyacak

JANDARMA DEVREYE GİRDİ

Vatandaşlar deprem fırsatçılarından şikayetçilerine çözüm Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi.

Jandarma, bu kez de eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla filosundaki "Unimog" tipi askeri kamyonları Elazığ'a gönderdi.

Depremzedenin eşyasını askeri kamyonlar taşıyacak

Ankara'dan kente getirilen araçlar, depremzedelerin eşyasının taşınmasında kullanılacak.

Ayrıca, Jandarma Lojistik Komutanlığından "Unimog" tipi askeri kamyonların yanı sıra nakliye için başka kamyonların da gönderileceği öğrenildi.

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