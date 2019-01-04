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Depresyon intihara sürükledi: Kendini potaya astı

Kahramanmaraş'ta ruhi bunalımlarıyla baş edemeyen 18 yaşındaki genç kendini iple basketbol potasına asarak ölmeyi denerken son anda kurtarıldı.

İHA | 04.01.2019 - 08:54..
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Aksu Mahallesinde 18 yaşındaki Y.K, girdiği ruhi bunalım sonucu intihar etmek istedi. Evinin yanında bulunan basket potasına ip bağlayan genci gören vatandaşlar, polise ekiplerine bilgi verdi.

SON ANDA ÖLÜMÜN EŞİĞİNDEN KURTARILDI

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendini potaya asan genci ipi keserek son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.K’nın hayat tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Depresyon intihara sürükledi: Kendini potaya astı


"OĞLUM İNTİHAR ETMEK İSTİYORMUŞ"

Polisin ulaştığı annesi Ş.K. ise, “Saat 02.00 sıralarında polis geldi. Oğlumu sordular. Bende yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu. Polis ekipleriyle birlikte parka gittim. Oğlumun intihar etmek istediğini öğrendim. Polis ekiplerine teşekkür ederim.” dedi.

Depresyon intihara sürükledi: Kendini potaya astı

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