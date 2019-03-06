Der Spiegel: IT teknolojisi Rusya'nın ekonomik başarısı

SSCB döneminden bu yana Rus okullarında matematik üzerine ciddi şekilde yoğunlaşıldığını ve böylece mükemmel programcılar yetiştirmenin temellerinin atıldığını kaydeden Bidder, bunun sonucu olarak ABD'li rakiplerine kafa tutan Yandex, VKontakte ve Mail.ru gibi devlerin doğduğunu vurguladı.

"HİÇ AB ÜLKESİ, ABD İLE YARIŞAMADI"

Bidder, hiçbir Avrupa ülkesinin ABD'li şirketlerle rekabete girebilecek IT projeleri geliştirememesi nedeniyle de bu hususun önem arz ettiğinin altını çizdi.

Rusya'da geliştirilen 4 internet sitesinin dünyanın en fazla ziyaret edilen 25 sitesi arasına girdiğine dikkat çeken Bidder, pizza servisinden yabancı dil eğitimine kadar küresel pazarda zorlu bilgi sistemleri faaliyetlerini yürüten Rus şirketlerin sayısının giderek artmaya devam ettiğini belirtti.