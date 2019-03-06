taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38755
Euro
6.08985
Altın
1287.2
Borsa
103730.59
Gram Altın
223.093

Der Spiegel: IT teknolojisi Rusya'nın ekonomik başarısı

Der Spiegel yazarı Benjamin Bidder, bilişim teknolojisinde yapılan atılımın, Rus ekonomisinin en önemli başarısı olduğunu belirtti.

AA | 06.03.2019 - 02:34..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

SSCB döneminden bu yana Rus okullarında matematik üzerine ciddi şekilde yoğunlaşıldığını ve böylece mükemmel programcılar yetiştirmenin temellerinin atıldığını kaydeden Bidder, bunun sonucu olarak ABD'li rakiplerine kafa tutan Yandex, VKontakte ve Mail.ru gibi devlerin doğduğunu vurguladı.

Der Spiegel: IT teknolojisi Rusya'nın ekonomik başarısı

"HİÇ AB ÜLKESİ, ABD İLE YARIŞAMADI"

Bidder, hiçbir Avrupa ülkesinin ABD'li şirketlerle rekabete girebilecek IT projeleri geliştirememesi nedeniyle de bu hususun önem arz ettiğinin altını çizdi.

Rusya'da geliştirilen 4 internet sitesinin dünyanın en fazla ziyaret edilen 25 sitesi arasına girdiğine dikkat çeken Bidder, pizza servisinden yabancı dil eğitimine kadar küresel pazarda zorlu bilgi sistemleri faaliyetlerini yürüten Rus şirketlerin sayısının giderek artmaya devam ettiğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

64
Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

35
Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

5
Ajax R.Madrid karşısında zafer kazandı

Ajax R.Madrid karşısında zafer kazandı

12
Kese kağıdı içinde bebek bulundu

Kese kağıdı içinde bebek bulundu

3
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

47
Tottenham çeyrek finalde

Tottenham çeyrek finalde

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir