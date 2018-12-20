Der Spiegel'in Türkiye ile ilgili haberleri yalan çıktı

Avrupa'nın "özgür" medyası Türkiye hakkında devamlı yalan yanlış haberler yapıyor ancak bu haberlerin yalan olduğu, kendileri tarafından pek de kabul edilmiyor. Nadir olarak yalanın kendileri tarafından ortaya çıkartılma durumu, Alman Der Spiegel dergisinde çalışan bir muhabir üzerinden, ortaya çıktı.

Claas Relotius isimli muhabirin, Türkiye ve mülteciler hakkında yalan/yanlış ve kurgu haberler yaptığı ortaya çıktı.

UYDURMA KARAKTERLER KURGU HİKAYELER

Dergiden yapılan açıklamada; Claas Relotius isimli muhabirin, dergide yer alan 55 makalenin en az 14'ünde, "hikayeler uydurduğu ve kahramanlar yarattığı" belirtildi.

Sahte detayların yer aldığından şüphelenilen haberlerin biri, Türkiye ile ilgili. 33 yaşındaki Claas Relotius, suçunu itiraf ettikten sonra istifa etti. Muhabirin, dergi için 7 yıldır çalıştığı ve araştırmacı gazetecilik çalışmaları nedeniyle pek çok ödül aldığı belirtiliyor.

TÜRKİYE VE MÜLTECİLER İLE İLGİLİ

Der Spiegel, muhabirin Türkiye'deki iki 'çocuk köle' hakkında yaptığı haberden de şüphelendiklerini ancak muhabirin, Yemenli mahkum haberinde sahtekarlık yaptığını kabul ederken, bu haberin doğru olduğunu öne sürdüğünü belirtiyor.

"Königskinder" (Kral'ın Çocukları) isimli 2016 tarihli söz konusu haber, Halep'ten Türkiye'ye kaçan iki yetim çocuk hakkında.

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu yaz bir sabah, yorgun gözlü 13 yaşındaki kız Alin, Mersin'in hâlâ karanlık olan sokaklarında şarkı söyleyerek yürüyor."

Der Spiegel'de yer alan makaleye göre, şarkı hayatta kalma şansı olmayan ancak kurtarılan iki çocukla ilgili.

TÜRKİYE HAKKINDA YAPILAN YALAN HABERLER

Avrupa ve ABD basını, özellikle Türkiye'nin mülteci politikaları, ekonomik gelişmeller üzerinden devamlı olarak algı operasyonları yürütüyor. Dramatize edilen hikayeler ve çarpıtılan rakamlar ile hem haberi satmaya çalışan muhabirler, Türkiye düşmanlığını yaymaya çalışıyor.