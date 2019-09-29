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Derbi tartışmasında kan döküldü: 1 ölü

Zeytinburnu'nda bir şahıs, derbi maç sırasında tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 29.09.2019 - 12:04..
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir birahanede birlikte dün akşam Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen Ruhi P. ve Levent T. isimli iki arkadaş tartıştı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

DÜN AKŞAMKİ TARTIŞMA SABAHINDA DEVAM ETTİ

Bu sabah silahını alan Levent T., Ruhi P.'nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta bulunan evine geldi. Ruhi P.'ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P. apartmanın önüne indi.

Derbi tartışmasında kan döküldü: 1 ölü

SİLAHI ATEŞLEYEN ARKADAŞINA BIÇAKLA KARŞILIK VERDİ

İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.'ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybederken, Ruhi P. ise polisi arayarak teslim oldu.

Derbi tartışmasında kan döküldü: 1 ölü

Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlattı.

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