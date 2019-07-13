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Dere kenarına inen ayıyı tüfekle öldürdüler

Giresun'da 2 gün önce serinlemek için dereye inen ayının cansız bedeni bulundu.

İHA | 13.07.2019 - 11:21..
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Yağlıdere ilçesinde ormanlık alandan dereye inen ayıyı görenler Belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği ayı daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

SOL TARAFINDAN VURULDU

Vatandaşlar bu sabah saatlerinde bir ayının dere kenarında hareketsiz şekilde yattığını belediyeye haber verdi. Yapılan incelemede aynın öldüğü belirlenirken, aynın sol tarafından tüfekle vurulduğu belirlendi.

Öte yandan son dönemde bölgede yoğun şekilde ayıların görülmesi vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Dere kenarına inen ayıyı tüfekle öldürdüler

Dere kenarına inen ayıyı tüfekle öldürdüler

Dere kenarına inen ayıyı tüfekle öldürdüler

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