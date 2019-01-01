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Dere taştı işyerlerini ve karayolu su bastı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İHA | 01.01.2019 - 23:47..
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Muğla Marmaris’te sağanak yağış Hisarönü Mahallesi’nde Değirmenyanı mevkiinde sele dönüştü. Derenin taşması sonucu 3 işyerini su basarken, Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Taşlıca mahallelerine giden yol trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açma çalışmaları sürerken gelen araçlar Bayır Mahallesi’nden geçen yola yönlendirildi.

Dere taştı işyerlerini ve karayolu su bastı

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Hisarönü Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesine bağlı ekipler de çalışmalarını sürdürüyor. İş yerini su basan Adem Üsküdar isimli vatandaş, “Uzunöz’den gelen derenin önü ve diğer derelerin önü kapalı. Su buraya taşıyor. Bizim değil sadece, su komşularımızın da önünü kapattı. Sandalı getirip burada yüzebilirsin” dedi.

Tente ve çeşitli ürünler satan işletmenin sahibi Mehmet Demir ise, “4 milyon lira zararımız var. Binamızın arkasındaki derenin taşması sonucu burası bu hale geldi. Arkada 2 metre derinliğinde su var. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.


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