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Dere taştı, sel suları can aldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolan 13 yaşındaki Ceylan'ın cansız bedeni bulundu.

DHA | 03.05.2019 - 12:22..
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Bingöl'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, derelerin de taşmasıyla sele neden oldu. Büyükçağ köyünde sel suyuna kapılan 13 yaşındaki Ceylan Yakti, kayboldu.

DÜNDEN BERİ ARANIYORDU

İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, arama çalışması yaptı. Gece yarısına kadar süren aramalardan sonuç alınamadı. Bugün ekipler bölgedeki arama çalışmalarına yeniden başladı. İlerleyen saatlerde Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Dere taştı, sel suları can aldı

Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dere taştı, sel suları can aldı

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