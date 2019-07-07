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Dere yatağına düşen kadını itfaiye ekibi sırtında taşıdı

Kocaeli'de derece 10 metre kala düşen kadın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde kurtuldu.

İHA | 07.07.2019 - 17:42..
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Çenedağ Mesire Alanı’nda, mesire alanında bulunan yürüyüş parkurunun sonunda, şelalenin aktığı dereye inmek isteyen Gülçin A., patika yoldan ilerlemeye başladı.

10 METRE KALA DÜŞTÜ

Yaklaşık 250 metre yükseklikten inen Gülçin A. dereye yaklaşık 10 metre kala dengesini kaybederek aşağı düştü. Düştüğü yerde ayağı kırılan Gülçin A.’yı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dere yatağına düşen kadını itfaiye ekibi sırtında taşıdı

İTFAİYE ERİ KADINI SIRTINA ALDI

Mesire alanına gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yürüyüş parkuruna araçların girememesi nedeniyle bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen ekipler, Gülçin A.’nın aşağı düştü bölgeye ulaştı.

Mesire alanının güvenliğinden sorumlu atlı güvenlik görevlileri de ekiplerin bölgeye malzeme taşımalarında yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri Gülçin A.’yı kurtarmak için ip yardımı ile yaklaşık 250 metre dere yatağına indi.

Dere yatağına düşen kadını itfaiye ekibi sırtında taşıdı

Uzun süren çabaların ardından kadına ulaşan itfaiye erlerinden birisi, Gülçin A.’yı kurtarmak için sırtına aldı. Yaklaşık 250 metre itfaiye erinin sırtında yukarı çıkartılan Gülçin A. bölgeye ulaşabilen jandarma aracı ile ambulansta taşınabildi.

TEDAVİ ALTINA ALDI

Jandarma aracı ile ekip araçlarının bulunduğu bölgeye getirilen Gülçin A., ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Gülçin A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülçin A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dere yatağına düşen kadını itfaiye ekibi sırtında taşıdı

Dere yatağına düşen kadını itfaiye ekibi sırtında taşıdı

Dere yatağına düşen kadını itfaiye ekibi sırtında taşıdı

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