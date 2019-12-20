taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9409
Euro
6.6054
Altın
1478.38
Borsa
110599.43
Gram Altın
282.428
Bitcoin
42360.4

Dere yatağından gelen çığlıklar, ekipleri alarma geçirdi

Adıyaman'da bir dere yatağından gelen kadın çığlıkları üzerine arama yapan ekipler, sonuç alamadı

İHA | 20.12.2019 - 06:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi’nde zifiri karanlık içerisinde kadın çığlığı duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Ellerinde el fenerleriyle dere yatağını didik didik arayan ekipler, defalarca ‘Sesimi duyan var mı’ şeklinde çağrıda bulundu.

Dere yatağından gelen çığlıklar, ekipleri alarma geçirdi

"MADDE BAĞIMLILARI GELİYOR"

Olay yerine gelen Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, dere yatağının madde bağımlısı kişiler tarafından sürekli kullanıldığını, bir kaç yıl önce dere yatağında bir bebek cesedinin bulunduğunu, dere yatağının kısa süre içerisinde kapatılması gerektiğini vurguladı.

Dere yatağından gelen çığlıklar, ekipleri alarma geçirdi

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramaların sonucunda dere yatağında kimseyle karşılaşılmadı. Olay sonrasında aramalarını tamamlayan ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Dere yatağından gelen çığlıklar, ekipleri alarma geçirdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

165
Elazığ'da valiliğe sitem eden işsiz baba: Çarpıtma var

Elazığ'da valiliğe sitem eden işsiz baba: Çarpıtma var

107
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

15
Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

14
İzmir'de polis memurunu öldüren kadın intihar etti

İzmir'de polis memurunu öldüren kadın intihar etti

7
Doğu Ekspresi kış mevsimiyle yoğun ilgi görmeye başladı

Doğu Ekspresi kış mevsimiyle yoğun ilgi görmeye başladı

7
Trabzonspor kupada son 16'da

Trabzonspor kupada son 16'da

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir