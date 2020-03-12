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Derecik'te düğün takılarına sınırlama getirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 29 köyde, damadın geline alacağı altın miktarına sınırlama getirilerek, kına ve düğün yemekleri tek öğüne indirildi.

DHA | 12.03.2020 - 16:53..
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Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı 29 köyde, düğünlerde takılacak altın miktarları ve taziye evlerinde verilen yemekler ile ilgili yeni karar alındı.

10 CUMHURİYET ALTINI, 4 BİLEZİK

29 köyden temsilciler ile Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın katılımıyla Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen toplantıda, damat tarafının geline en fazla 10 Cumhuriyet altın, 4 bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve gümüş kemer almasına karar verildi.

Derecik'te düğün takılarına sınırlama getirildi

YEMEKLER TEK ÖĞÜNE İNDİ

Kına ve düğün yemekleri tek öğüne indirilirken, taziye yemekleri için yöre halkının destek vermesi kararlaştırıldı. Toplantıda, engeli vatandaşların rahat etmesi için bir taziye evi yapılmasına da karar verildi.

Derecik'te düğün takılarına sınırlama getirildi

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