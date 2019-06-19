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Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

İHA'lar tarafından tespit edilen terör mevzileri Bora füzesi tarafından 15 dakika boyunca bombalandı.

DHA | 19.06.2019 - 07:34..
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Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

​TSK'nın 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı, 23 gündür devam ediyor.

Harekat kapsamında PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken, kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri de arama tarama faaliyetleri ile tek tek tespit edilerek imha ediliyor.

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı VİDEO

İNLERİNE YAĞIYOR

Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan savaş uçakları, verilen koordinatlar doğrultusunda sınırı geçerek, PKK inlerine bomba yağdırıyor.

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

İHA TESPİT ETTİ

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan bugün bölgeye füze atışları yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu.

15 DAKİKA SÜRDÜ

Atışlar yaklaşık 15 dakika sürerken, ilçe halkı, füze atışlarını çıplak gözle izledi.

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

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