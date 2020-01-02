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Deren Talu, yeni yıla Kerim Sabancı ile girdi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 07:54..
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Defne Samyeli, 2020'ye girmeye çok az kala Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini noktalamıştı. Samyeli'nin aşkta bulamadığını kızı Deren Talu mutluluğu buldu.

AŞK BELGELENDİ

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı.  Talu, bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

Deren Talu, yeni yıla Kerim Sabancı ile girdi

KONUŞMADILAR

Yeni yıla birlikte giren genç çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili sorulara cevap vermezken, yanlarında bulunan bir kadın arkadaşları muhabirlere 'İyi akşamlar' diledi.

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