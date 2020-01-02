Deren Talu, yeni yıla Kerim Sabancı ile girdi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

4

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamulaştırma kararları

Mersin, Kütahya, Gaziantep, Manisa, Elazığ, Ordu ve Malatya'da bazı taşınmazların enerji santralleri ve nakil hatları inşası için acele kamulaştırılmasına karar verildi.