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Deren Talu'nun aşk kaçamağı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, aşk kaçamağını kendi elleriyle ifşa etti.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 11:09..
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Önceki gün Yunanistan'ın gözde adasına giden 22 yaşındaki genç kız, Ege manzarasında havuz keyfi yaparken verdiği pozları sosyal medyada paylaştı.

Deren Talu'nun aşk kaçamağı

YANINDAKİ ERKEĞİN KOLUNU PAYLAŞTI

Renkli anlarını Instagram'da yayınlayan Talu'nun bir paylaşımında, Ege manzarasını fotoğraflayan bir erkeğin kolu gözden kaçmadı.

HEMEN SİLDİ

Saniyeler içinde durumun farkına varan genç kız, hemen bu kareyi sildi. Ancak genç kızın tüm çabasına rağmen iş işten geçmişti.

Daha önce babası Eren Talu tarafından özel hayatıyla gündeme gelmemesi için uyarı alan güzel oyuncunun, bir süredir zengin bir ailenin oğluyla birlikte olduğu ve şimdilik ilişkiyi herkesten gizledikleri de konuşulanlar arasında.

Deren Talu'nun aşk kaçamağı

Deren Talu'nun aşk kaçamağı

Deren Talu'nun aşk kaçamağı

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