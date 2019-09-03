Derin Talu: Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Derin Talu, 16'ncı yaşına bastı.

"ARTIK 15 DEĞİLİM"

Sosyal medya hesabından elinde '16' yazan bir balonla yeni yaşını kutlayan Talu, paylaştığı fotoğrafın altına 'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız' notunu düştü. Derin Talu'nun bu fotoğrafı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

"HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Defne Samyeli, kızının doğum gününü, '3 Eylül 2003... Kucağıma ilk verildiğinde bugünleri hayal bile edemezdim. İyi ki doğmuşsun, benim canım kızım. Ömrün iyilikler, güzelliklerle dolu olsun' mesajıyla kutladı.