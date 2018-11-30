Deriner Barajı'ndan ekonomiye 850 milyon liralık katkı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Deriner Barajı'nda bugüne kadar toplam 8,5 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini, milli ekonomiye yaklaşık 850 milyon dolar katkıda bulunulduğunu söyledi.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ EN YÜKSEK BARAJI

Doruk yaptığı açıklamada, Deriner Barajı'nın, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde 249 metre gövde yüksekliğiyle sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olduğunu söyledi.

Türkiye- Rusya ikili iş birliğiyle inşaatına 8 Ocak 1998'de başlanan Deriner Barajı'nın 12 Aralık 2012'de açıldığını ifade eden Doruk, barajın kurulu gücünün yıllık 670 megavat, yıllık ortalama üretim kapasitesinin ise 2 milyar 118 milyon kilovatsaat olduğunu belirtti.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Doruk, Deriner Barajı'nın dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösterildiğine dikkati çekerek, barajın, 2012'de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı'nda Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldüğünü kaydetti.

Bu yıl 27 Kasım 2018 itibarıyla Deriner Barajı'nda yaklaşık 2 milyar kilovatsaat enerji üretildiğine işaret eden Doruk, "Bu değer planlama aşamasında öngörülen enerji üretimine çok yakın bir değerdir. Ayrıca ülkemizin en yüksek barajı olan Deriner Barajı'nda bugüne kadar toplam 8,5 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş olup milli ekonomiye yaklaşık 850 milyon dolar katkıda bulunulmuştur." dedi.