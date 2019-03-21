Ders alınan hatalar üzerine: Haylazların Kralı

Clements, “Bunun Adı Findel”, “Karne Oyunu” gibi romanlarıyla çok sevilmişti. Şimdi de, okulda sorun çıkararak ağabeyinin ve arkadaşlarının gözüne gireceğini düşünen bir çocuğun değişimini anlatıyor. Yazar, esprili bir dil takındığı bu çocuk romanında çevrenin davranışlarımız üzerine etkisini de irdeliyor. Arkadaşlık, dostluk, dürüstlük, sözünü tutmak gibi pek çok davranışın üzerinde duran yazar, çocuklar ve ebeveynleri, öğretmenleri ile unutulmaz bir roman paylaşmayı hedefliyor…

(Andrew Clements)

HAYLAZLARIN KRALI

Clay, okulda özellikle haylazlıklarıyla meşhurdur. Son olarak çizdiği bir portre karikatür, bardağı taşıran son damla olmuştur. Müdürü bile aşmıştır da, onu övmelere doyamayacağına inandığı abisinden kurtulamamıştır. Çünkü abisi, ders aldığı hatalarını kardeşinin tekrarlamasını istememektedir. Clay’i uyarır ve ondan söz alır.

Clay, sözünü tutmak için tüm gayretiyle çabalar. Ancak bu sefer de hiç suçu olmadığı bir olayın içinde bulur kendini. Tam her şey yolunda gidiyorken, şimdi de suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Peki bu sırada başına bela açmadan durabilecek mi bakalım?

Haylazların Kralı

Andrew Clements

Günışığı Kitaplığı

S.: 140

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Damla Karakuş

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