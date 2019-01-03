taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4881
Euro
6.2491
Altın
1291.04
Borsa
88865.01
Gram Altın
227.464

Ders dışı etkinliklerin önemi

Öğrencilerin derslerden arta kalan zamanlarını farklı etkinliklerle geçirmeleri başarılarında pay sahibi oluyor.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 09:01..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Uzmanlar çocukların ders dışı etkinliklere en az derslere verdiği kadar önem vermesi gerektiğini söylüyor.

Öğrenciler, koca bir yıl boyunca bir sürü sınava ve derse giriyorlar. Onların soluklanlamarı için yarıyıl tatili iyi bir zaman dilimi sunuyor.

Tatilde öğrencilerin varsa dersle ilgili eksiklikleri onları giderirler. Yoksa da etkinliklerle 2 haftalık süreyi sağlıklı biçimde geçirmeye çalışmalılar.

ÖĞRENDİKLERİNİ PEKİŞTİRİR

Ders dışı etkinlikler, öğrencilerin formal öğretim süreci içerisinde öğrendiklerini pekiştiren, bu öğrenmelerin yaşamla ilişkili olduğunu gösteren uygulamaya dönük etkinliklerdir.

Ders dışı etkinliklerin önemi

OKUL DIŞINDA YAPILAN EĞİTİM

Ders dışı etkinliklerin okulun ve eğitimin amacına uygun olarak okulda ya da okul dışında yapılan eğitim öğretim etkinliklerinin tümü olarak değerlendirmek lazım.

Ders dışı etkinliklerin önemi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

40
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

46
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

105
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

13
Hayatta kalabilmek için yılana sarıldılar

Hayatta kalabilmek için yılana sarıldılar

12
ABD'de Kongre üyeleri yemin edecek

ABD'de Kongre üyeleri yemin edecek

30
Çimentocular geri adım attı

Çimentocular geri adım attı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir