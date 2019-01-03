Ders dışı etkinliklerin önemi

Uzmanlar çocukların ders dışı etkinliklere en az derslere verdiği kadar önem vermesi gerektiğini söylüyor.

Öğrenciler, koca bir yıl boyunca bir sürü sınava ve derse giriyorlar. Onların soluklanlamarı için yarıyıl tatili iyi bir zaman dilimi sunuyor.

Tatilde öğrencilerin varsa dersle ilgili eksiklikleri onları giderirler. Yoksa da etkinliklerle 2 haftalık süreyi sağlıklı biçimde geçirmeye çalışmalılar.

ÖĞRENDİKLERİNİ PEKİŞTİRİR

Ders dışı etkinlikler, öğrencilerin formal öğretim süreci içerisinde öğrendiklerini pekiştiren, bu öğrenmelerin yaşamla ilişkili olduğunu gösteren uygulamaya dönük etkinliklerdir.

OKUL DIŞINDA YAPILAN EĞİTİM

Ders dışı etkinliklerin okulun ve eğitimin amacına uygun olarak okulda ya da okul dışında yapılan eğitim öğretim etkinliklerinin tümü olarak değerlendirmek lazım.







