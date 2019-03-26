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Ders sayılarına düzenleme eylülde açıklanacak

Ortaöğretimdeki ders sayısının eylül ayından itibaren kademli olarak uluslararası standartlara kavuşturulacak.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 09:11..
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Ortaöğretim kurumları ile ilgili düzenlenen ders sayısı eylül ayında Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından açıklanacak.

Öğrencileri özellikle üniversiteye hazırlık sürecinde rahatlatacak sistem üzerinde çalışılıyor. Buna göre, ders sayısında orta bir yol bulunacak.

"BİZDE DERS SAYISI NEDEN FAZLA"

Türkiye'de orta öğretim kurumlarında 16-17 ders varken Japonya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Yeni Zelenda'da, ABD'de 5-6 ders bulunduğunu belirterek, "Neden bizde bu kadar çok ders var? Onlarda az olduğu halde onlar bizden daha başarılı. Peki ne yapacağız? Çözümümüz hemen eylül ayından itibaren 9. sınıflardan başlayarak bütün Türkiye'de bunun uluslararası standartlarına geçmek. Ama bunu bütün Türkiye'de aniden yapmayacağız." dedi.

Ders sayılarına düzenleme eylülde açıklanacak

"HAZIRLIKLAR BİTTİ"

Selçuk, "Bunun hazırlıkları bitti. Bir eksiğimiz gediğimiz yok, eylülden itibaren her şeyi yapmaya hazırız. Ama bunu bütün Türkiye'ye aniden yapmayacağız. Çocuk bir kuralla başladıysa, liseyi o kuralla bitirecek. Yani oyunun ortasında kural değişmeyecek. Bizim muhakkak suretle çocuğun sükunetini, anne babanın sakinliğini, sistemin dinginliğini korumamız lazım." diye konuştu.

Ders sayılarına düzenleme eylülde açıklanacak

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